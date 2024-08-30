2016年および2017年に開催されたKen(L’Arc-en-Ciel)主宰ライヴイベント「PARTY ZOO」と、2016年に開催されたMUCCとAKiのダブルヘッドライナーツアー＜M.A.D＞が合体し、2024年に復活を遂げた。その名も＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞だ。タイトルどおり、主体となるのは両イベントへのリスペクトを表明するDEZERTである。8月24日(土)、ZeppHanedaで開催された同イベントのオフィシャルレポートを