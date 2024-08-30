中京競馬場で9月8日(日)に行われるセントウルステークス(3歳上・GII・芝1200m)。 現時点では、昨年のスプリンターズS覇者ママコチャ、今年のヴィクトリアMで波乱を呼んだテンハッピーローズ、重賞連勝中のピューロマジックなど18頭が登録を予定している。 フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。 ※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定