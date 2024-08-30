巨人は３０日、阪神戦（甲子園）が台風１０号の影響で中止になり、甲子園で全体練習を行った。３０日に先発予定だった戸郷は３１日の阪神戦にスライド。１日の阪神戦は予定通り菅野が先発する。３１日に先発予定だったここまで７勝の左腕・井上について、杉内投手チーフコーチは「ハルトは明日は中に入れる。ブルペン待機で」と一時的にリリーフ待機させる方針を示した。