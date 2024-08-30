巨人は３０日、台風１０号接近の影響で阪神戦（甲子園）が中止になり、甲子園球場で全体練習を行った。３１日の阪神戦は戸郷がスライド先発。３１日に先発予定だった井上は一時的にリリーフ待機し、１日の阪神戦は予定通り菅野が先発する。阿部監督は「伊織を、たぶん次投げたら中９とかにして、その代わりに戸郷と智之を中４とかで回したりする」と明言。火曜日の男として回ってきた山崎伊は３日のヤクルト戦（京セラＤ）後