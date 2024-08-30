１０月１３日付で宝塚歌劇団を退団する雪組トップスター・彩風咲奈が３０日、東京宝塚劇場でのサヨナラ公演「ベルサイユのばら―フェルゼン編―」（３１日〜１０月１３日）の通し稽古を行った。「ベルばら」は１９７４年に初演され、今年が５０周年を迎える名作。スウェーデンの伯爵フェルゼンを演じる彩風は、「宝塚に入るきっかけとなった作品ですし、宝塚の男役としての夢が全て詰まっている。本当に愛していますし、ずっと