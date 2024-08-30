◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（３０日・ＺＯＺＯ）ロッテの佐々木朗希投手が、７回３安打無失点に抑え、今季７勝目の権利を得て降板した。この日の最速は１６１キロだった。初回は２者を得意のフォークで三振に斬るなど、３者凡退で上々の立ち上がりを見せた。２回には先頭・山川に中安を許したが、続くリーグ打率トップを誇る近藤を１６０キロの直球で空振り三振にねじ伏せると、後続も難なく退けた。エース右腕・有