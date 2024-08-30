メ～テレ（名古屋テレビ） “ノロノロ台風”の影響が長引いています。台風10号のスピードが遅く、雨が断続的に降り、農業への打撃も心配されます。 30日も断続的に降る雨。三重県桑名市では――。 「午前10時、三重県桑名市です。こちらからは斜面が崩れているのが確認できます。茶色くにごった水が流れ、土砂や木々、そして塀のようなものが道路に覆いかぶさっています」（記者） 三重県教育委員