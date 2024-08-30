台風の接近、上陸の際に窓ガラスが飛散するのを防ぐ方法について、警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）がXの公式アカウントで紹介しています。警視庁は「以前のポストから、多くの『いいね！』をいただいたものをご紹介します」とXでコメントした上で、2021年10月11日の投稿を引用リポスト。この投稿では、窓ガラスが飛散するのを防ぐ方法について、次のように紹介しています。（1）窓ガラスに水を吹きかける。（2）窓ガラ