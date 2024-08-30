北九州市の指定有形文化財に登録されている北九州市八幡西区の旧高崎家住宅の白壁が台風10号の風雨によって落下し、臨時休館となっています。北九州市によりますと8月30日の午前8時ごろ北九州市八幡西区の木屋瀬地区の住民が旧高崎家の白壁が道路に落ちているのを発見し、建物を管理する団体に連絡が入ったということです。落下したのは幅3メートル、奥行1メートルの漆喰づくりの白壁で、市によりますともともと雨に弱