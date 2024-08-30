声優アーティスト・茅原実里のデビュー20周年記念写真集「Holiday」（双葉社）の電子版がこのほど、発売された。 【写真】茅原実里に大胆カットにドキッ 「涼宮ハルヒの憂鬱」「デート・ア・ライブ」「僕のヒーローアカデミア」などの人気アニメに多数出演する茅原の最新写真集。まるで一緒に旅をしているかのような世界観で、奇跡の40代がランジェリーやビキニ姿、さらに初めてのシチ