台風10号の接近に伴い、関東各地では30日、大雨による土砂崩れや突風などの被害が相次ぎ、群馬県と神奈川県で計3人が軽傷を負った。消防や各自治体は引き続き悪天候への警戒を呼びかけた。群馬県長野原町の遺跡発掘現場では午前9時半ごろ、土砂が崩れ20代の男性作業員1人が生き埋めになった。長野原署によると約3時間後に救助され、軽傷という。神奈川県平塚市では正午ごろ、80代と50代の女性がそれぞれ歩行中に軽傷を負った