【プロ激推しの人気ショップBEST BUY】シンプルで洗練されたイケアの家具は、自宅の空間に機能性と美しさをもたらしてくれる。リラックスタイムにもリモートワークにも最適な家具の数々をインテリアコーディネーターにピックアップしてもらった。＊＊＊「毎月新作が入荷していて、その上、ちゃんとトレンドを抑えたデザインで作られているのもいいところですね」と話すのはインテリアコーディネーターの剣持さん。イケアの