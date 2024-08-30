台風10号の影響で、神奈川県内では県西部や湘南地域を中心に29日から非常に激しい雨に見舞われた。県によると、3人が軽傷を負い、4棟が床上浸水した。【まとめ】警報級となる可能性がある期間小田原市では29日午後9時ごろ、70代の住民女性が自宅の庭が陥没してできた穴（深さ3〜4メートル）に転落し、軽いけがをした。住宅裏を流れる河川の増水で、護岸の最下部が掘られて庭の土が川に流されたとみられる。平塚市でも2人が軽傷