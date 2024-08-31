【パリ時事】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は３０日、パリ・パラリンピックの参加国・地域数が当初の発表より一つ増え、１６８になると発表した。変更前と変わらず史上最多。この他に難民選手団が３大会連続で参加し、ウクライナに侵攻するロシアと同盟国ベラルーシの選手は国を代表しない「個人の中立選手（ＮＰＡ）」として出場している。