お笑い芸人のやす子が30日、都内で行われたアニメーション映画『きみの色』（公開中）の初日舞台あいさつに登壇。9月2日に迎える26歳の誕生日を前に登壇者から花束が贈られ「落とし穴以外のサプライズは初めて」と感激した。本作は人が色で見える高校生のトツ子が、同じ学校に通っていた美しい色を放つ少女きみと、街の片隅にある古書店で出会った音楽好きの少年ルイとバンドを組み、絆を育んでいくストーリー。イベントにはや