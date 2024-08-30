（上野キャスター）今後の台風の影響について気象予報士の数家解説委員です。（数家解説委員）台風10号は、1日午前9時までに熱帯低気圧に変わります。しかし、暖かく湿った空気が流れ込みやすいため、県内では警報級の大雨が降る可能性があり警戒が必要です。台風10号は西日本を東に進み、9月1日午前9時までに熱帯低気圧に変わる見込みです。ただ、予報円が大きくなっているため、予報の不確実性が大きいと言わざるを得ませ