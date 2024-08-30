山梨県の富士桜カントリー倶楽部で29日に開幕した、第52回フジサンケイクラシック初日。雨が降り続くモンスターコースは、夕方、コースコンディション不良のためサスペンデットに。23歳の蝉川泰果（せみかわ・たいが）はトータル4バーディー、2ボギー、2アンダーの「68」で、暫定4位タイと好発進。ホールアウト後のインタビューでは蝉川：「今日はしっかり2アンダーで終わることができてスコア的には良かったが、チャンスも多かっ