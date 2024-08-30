台風10号の接近に伴い、県内は31日昼過ぎから9月2日の月曜にかけて大雨となる恐れがあります。黒部市は月曜日の小中学校の臨時休校を決めるなど、県内でも影響がでています。30日の県内は、南から流れ込んだ湿った空気の影響で各地で気温が上がりました。最高気温は富山市で36.1度、砺波市で35.8度など、各地で猛暑日や真夏日を観測しました。北陸地方に暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、県内は31日昼過ぎから週明け2日にか