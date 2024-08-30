台風１０号の情報です。台風１０号は、今の所ゆっくりと東に進んでいます。栃木県には、熱帯低気圧に変わった後の来週月曜日２日から火曜日の前半にかけて最も接近するとみられ、警報級の大雨となる可能性があり警戒が必要です。 台風１０号は３０日午後６時には、愛媛県今治市付近にあって１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大