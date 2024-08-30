台風10号は、9月1日に熱帯低気圧に変わる見込みです。勢力は弱まっていきそうですが、石川県内は週末雨が強まりそうです。進路予想図ですが、台風10号は四国から紀伊半島を通るようなコースをたどりそうです。31日(土)の午後3時で三重県の尾鷲市付近の予想です。この時点では熱帯低気圧に変わる見込みで、台風からは勢力は弱まっています。台風は最大風速がおよそ17メートル以上、熱帯低気圧はそれよりも小さいのですが決して油断