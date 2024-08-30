総額6000万円以上の全身美容整形を公表しているタレント福岡みなみ（29）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。左目のまぶた切開手術のその後を報告した。執刀医の名前に触れ「縫合まだ抜糸してないのに既に傷見えないのすごい」と書き出した。続けて「整形するなら今この先生一択だよって教えて貰ってオペ決めたけど自然すぎる」とつづった。さらに「24日夕方手術したとは思えない。左目の目頭から目尻まで全部切ったのに」