赤城乳業は、8月下旬から「Sof'（ソフ）北海道ミルクバニラ」を、9月10日から「Sof'（ソフ）濃厚チョコレート」を順次発売する。「Sof'（ソフ）北海道ミルクバニラ」は、北海道産生クリームを中心に、乳製品はすべて北海道産のものを使用し、ミルクの濃厚な味わいを堪能できるアイスクリームとなっている。今回、秋冬向けに生クリームを増量し、もっと濃厚で、もっとなめらかな食感を楽しめるようにリニューアルした。「Sof'（ソフ