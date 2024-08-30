帝国データバンク新潟支店によりますと、燕市の星商会は8月28日に事業を停止し、事後処理を弁護士に一任、自己破産申請の準備に入りました。星商会は1953年に創業、地元の古参業者として自動車整備を軸に新車・中古車の販売を手がけていました。おもに地元住民や企業を得意先として、自社整備工場で車検、定期点検、整備や修理を手がけるほか、新車や中古車も販売。本店のほか、長岡市や柏崎市に営業所を展開し、1998年9月期