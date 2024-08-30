憧れの存在となって凱旋です。パリオリンピックで銀メダルを獲得した新潟市出身の古俣聖選手が母校を訪問し、後輩たちの率直な質問に応えました。体育館に集まった約1300人の生徒。大きな拍手で迎えられたのは、パリオリンピックフェンシング・エペ団体で銀メダルを獲得した新潟市出身の古俣聖選手です。8月30日、母校である新潟第一高校を訪問し、オリンピックの応援への感謝を伝えました。〈古俣聖選手〉「あの時を思い出してこ