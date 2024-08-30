「PUMA（プーマ）」の人気モデル「PALERMO（パレルモ）」から、「PALERMO MODA（パレルモモーダ）」シリーズが新登場。通常のPALERMOよりもソールに厚みをもたせた、さまざまなカラーのスニーカーがラインナップしていますよ。PUMAから「PALERMO MODA」シリーズが登場イタリア・シチリア島北西部の地名である“パレルモ”を由来とした、PUMAの「PALERMO」。1980年代のシンプルでスマート、クラシックなテラススタイルを代表する