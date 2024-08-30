ワコール」ブランド キービジュアルワコールは、今年秋冬シーズンから、「ワコール」ブランドのリブランディングを実施する。「下着が持つ力」を再定義し、「美しさ」をつくるブランドから、「新しい自分、可能性」との出会いをつくるブランドへ生まれ変わる。新たなブランドメッセージは「愛するわたしへ。Love your moment．」。一日の始まりに下着を選ぶ時間が、自分の気持ちやからだを知るかけがえのない瞬間に変わるよう、消