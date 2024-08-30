タイ・エアアジアは、東京/成田〜高雄〜バンコク/ドンムアン線を10月27日から増便する。現在は月・水・金・日曜に週4往復を運航しており、これを1日1往復にする。機材はエアバスA320neo型機を使用する。同路線は、2月2日に開設したバンコク/ドンムアン〜高雄線の週4往復を延伸する形で、5月16日から東京/成田に乗り入れている。■ダイヤFD235東京/成田（13：30）〜高雄（16：55／17：55）〜バンコク/ドンムアン（20：30）FD234