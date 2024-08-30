銀座コージーコーナーは、9月1日から全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（8個入）」と 「JOYJOYハロウィン マドレーヌパック（4個入）」の販売を開始する。秋の一大イベントといえば、ハロウィン。今年もハロウィン気分を盛り上げるかわいい焼菓子アソートが登場する。ハロウィンにちなんだ「パンプキンケーキ」（北海道産かぼちゃ使用）と、定番人気のマドレーヌやクッキー