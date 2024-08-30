LATRICOは8月28日、オンライン美肌相談プラットフォーム「東京美肌堂」のオリジナルドクターズコスメブランド「DR.KiSO(ディーアールキソ)」から、漢方成分配合の2種類の基礎化粧品を、「東京美肌堂」公式オンラインストアで発売した。新ブランドイメージ「DR.KiSO」は2023年11月に立ち上げた東京美肌堂のオリジナルドクターズコスメ美容液ブランド「Bi&DR」の姉妹ブランド。今回発売したアイテムは、さまざまな有効成分を「毎