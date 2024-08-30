仲野太賀さん、小池栄子さんが共演するドラマ『新宿野戦病院』（フジテレビ系）。8月28日に放送された第9話のストーリーをおさらいしつつ、SNSで話題のコメントとともに今後の見どころを紹介します。【第10話の予告動画を見る】第9話のあらすじ新宿歌舞伎町交番の巡査・岡本勇太（濱田岳）は、ある朝、ラブホテルで半裸の状態で目が覚めます。NPO法人「Not Alone」新宿エリア代表・南舞（橋本愛）のエプロンが置かれており、焦った