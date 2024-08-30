夏の名残をとどめつつも徐々に秋風を感じるようになるこの9月前半、最強の幸運を味方につけて過ごしたいものですね。今回は、五十六謀星もっちぃさんが編み出した「運命周期律」に基づいて、「2024年9月前半の運勢」を解説してもらいました。早速チェックしていきましょう！運命周期律占いとは？運命周期律占いとは、占い師養成講師としても大活躍中の五十六謀星もっちぃさんが、有名観光地での占いや電話占いなど、これまで5万人