イングランド2部のリーズ・ユナイテッドは30日、フォルトゥナ・デュッセルドルフから日本代表MF田中碧を完全移籍で獲得したことを発表した。&#128293; AO, LET'S GO! pic.twitter.com/qLoAnt3IH7— Leeds United (@LUFC) August 30, 2024田中碧は、2021年6月に川崎フロンターレからドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフへ移籍。ただ3シーズン昇格を果たすことができず、契約が残り1年となった今夏の移籍が噂されていた