韓国俳優ユ・スンホ主演の犯罪スリラードラマ『取引〜友達を誘拐しました〜』が、U‐NEXTで9月1日より配信される。【動画】友人を誘拐…過激シーン続出『取引〜友達を誘拐しました〜』予告編銭目的で衝動的に友人を誘拐したことからはじまる予測不能なストーリー。軍を除隊したばかりだが借金を抱えてしまい苦悩する青年ジュンソンを、『花が咲けば、月を想い』のユ・スンホが演じた。ジュンソンの高校時代の同級生であるジ