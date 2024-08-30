国土交通省などは、台風10号の接近に伴い、週末から週明けにかけて、広い範囲で大雨が予想されているため、不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。きょう（30日17時時点）、台風10号による大雨の影響により、国道246号線の秦野市ー伊勢原市の間や、中央道や東名などの高速道路で、一部区間が通行止めとなっています。さらに、週末から週明けにかけて、広い範囲で大雨が予想されていることなどを受け、高速道路各社や国土交通