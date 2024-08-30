迷走を続ける台風10号は、関東など離れた場所でも冠水や土砂崩れなど被害が。交通にも大きな影響が出ていています。（8月30日「Nスタ」午後5時30分ごろの放送より）【写真を見る】関東で記録的大雨台風10号の“遠隔豪雨”「離れた場所」でも冠水・土砂崩れに注意【Nスタ解説】関東でも冠水・土砂崩れ 台風10号の“遠隔豪雨”日比麻音子キャスター:台風10号がまだ上陸していない関東各地で大雨などの影響が出ています。▼神