音楽プロデューサーの小室哲哉が、自身が代表取締役を務める会社から受けていた貸付金の一部である１億円を繰り上げ返済したことが３０日、分かった。当該会社の親会社である「ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ株式会社」が公式サイトで発表した。サイトでは「ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ株式会社の子会社Ｐａｖｉｌｉｏｎｓ株式会社（東京都港区、代表取締役：小室哲哉）およびＳＯＵＮＤ