野球の世界ランキング上位１２チームによる国際大会「ラグザスプレミア１２」（読売新聞社など協賛、１１月９日〜２４日）の記者会見が３０日、東京都内で開かれ、日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は「当然、優勝を狙っている」と意気込みを語った。同ランク１位の日本は１次ラウンドＢ組に入り、１１月１３日にバンテリンドームナゴヤで豪州との初戦に臨む。決勝は同２４日、東京ドームで行われる。日本のほか同２位の