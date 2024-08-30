台風10号は今どこを進んでいる？（30日18時50分気象庁発表）気象庁によりますと、台風第10号は、今治市付近を1時間におよそ15キロの速さで東北東へ進んでいます。【写真を見る】【台風10号は今どこ？】ノロノロ台風は愛媛・今治市付近を1時間に約15キロの速さで東北東へ進行中四国・近畿・東海は「線状降水帯」発生の可能性【気象庁発表30日18時50分】台風第10号は、30日18時には今治市付近の北緯34度05分、東経133度10分にあ