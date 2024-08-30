溢水した葛川（柵の奥）。並行して県道７１号が走っている＝３０日午前７時ごろ、二宮町二宮（町提供）台風１０号に伴う大雨で神奈川県二宮町内の葛川が溢水（いっすい）したとして、町は３０日午前７時、大雨の際に発表される情報の中で最も危険性の高い警戒レベル５の「緊急安全確保」を初めて出した。県内では２例目で、町防災安全課は「判断は難しかったが、（階上へ逃れる）『垂直避難』などを促すため発令した」としている