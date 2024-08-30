気になる話題の映像作品をおすすめするコラム【テレビっ子の窓】第17回。日本の作品から韓国の作品まで日々チェックしている、テレビウォッチャーで、ライター・エディター・エッセイストのかわむらあみりがお届けします。Netflix映画『ワンダーランド: あなたに逢いたくて』独占配信中【テレビっ子の窓】vol.17今年の夏は、秋の気配がまったく見えないくらい、暑い日が続いていますね。こんなときは、お気に入りの映像作品を観な