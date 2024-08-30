生活習慣や食生活を見直しても、スッキリ寝た気がしない…。もしかしたら、寝室に問題があるのかも。湿度や光など、眠りの妨げになる要因や、肌に触れる寝具を整えて、疲れを回復する睡眠環境をつくろう。ここでは“枕”に注目！自分の頭と首の形を知ることから始めよう。枕は種類やトレンドなどがいろいろあるなか、自分にピッタリ合うアイテムをなかなか見つけられない人も多いのでは？「スペックや機能から選んでしまうと“枕難