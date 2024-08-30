【モデルプレス＝2024/08/30】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女であり、今年5月に芸能界デビューを果たした梶原叶渚が8月30日、Zepp DiverCity（TOKYO）で開催されたファッションイベント「TGC teen 2024 Summer supported by UP-T」（以下「TGC teen 2024 Summer」）に出演した。【写真】カジサックのモデル長女、ランウェイで見せた圧巻美脚◆カジサック長女・梶原叶渚、圧巻美脚披露ダメージの効いたボー