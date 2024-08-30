元プロ野球選手の「大魔神」こと佐々木主浩オーナーが所有するシヴァース(牡3、栗東・友道康夫厩舎)が、日曜中京9Rの有松特別(3歳上・2勝クラス・芝1600m)で連勝を狙う。 シヴァースは父モーリス、母ヴィブロス、母の父ディープインパクトという血統。母は16年の秋華賞と17年のドバイターフの覇者。伯父のシュヴァルグランは17年のジャパンC、伯母のヴィルシーナは13年と14