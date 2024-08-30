金曜正午の時点で新潟は芝ダートともに良。あすまでに馬場に影響を与えるような雨が降る予報もなく、いいコンディションでの競馬となる。芝は高速馬場の部類ではあるが、徐々に時計がかかってきた。内側は荒れて、外差しが決まりやすくなっている。ダートは平均ペースなら前有利だが、展開次第で差しが間に合わないこともない。 同じく中京は芝が稍重、ダートが不良。金曜夜から雨予報、とりわけ土曜