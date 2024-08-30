「ひろゆき」こと実業家の西村博之氏が2024年8月30日、「24時間テレビ」（日本テレビ系）に関する意見をXで披露し、共感を集めている。「障害があるから『可哀想』でもないし」ひろゆきさんはXで、「24時間テレビで障害者を取り扱うなら、パラリンピックを中継すれば良いのに。。。」と投稿した。続けて「障害があるから『可哀想』でもないし家がないから『可哀想』でもないと思うおいらです」とし、27日にYouTubeでライブ配信し