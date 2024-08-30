コスプレイヤーのレイラが28日（水）、Xを更新。射撃競技韓国代表で銀メダリストを獲得したキム・イェジのパロディコスプレを披露した。【別カット1点】レイラにハートを撃ち抜かれる人続出…今年3月まで看護師として働く傍ら圧倒的透明感を放つコスプレイヤーとして活動してきたレイラ。現在は看護師を退職し“コスプレを極める”ことを宣言している。レイラは28日（水）、「韓国のキム・イェジ選手」とXを更新。今年のパリ五輪で