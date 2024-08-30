日向坂46四期生による単独ライブが8月27〜29日の3日間にわたり、日本武道館にて開催された。【写真】エネルギッシュな歌とダンスを披露した「四期生ライブ」ライブ【36点】2022年9月に日向坂46に加入し、まもなく2年が経とうとしている四期生。このタイミングで実現した四期生ライブの会場に選ばれた日本武道館は、前身グループのけやき坂46にとって大きなターニングポイントとなった公演を行った思い出深い場所であり、今後グルー