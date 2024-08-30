俳優・本木雅弘が主演を務め、倉本聰氏が脚本を務める映画「海の沈黙」（１１月２２日公開、若松節朗監督）ポスタービジュアルと予告映像が、３０日までに解禁された。孤高の天才画家・津山竜次（本木）の知られざる過去と愛を描く。倉本氏が「海へ〜Ｓｅｅｙｏｕ〜」（１９８８年公開、蔵原惟繕監督）以来、約３６年ぶりに映画脚本を担当。本木と小泉今日子、中井貴一らが共演することで注目を集めている。解禁された予告