シンガー・ソングライターのａｉｋｏが３０日、神奈川・茅ケ崎市のサザンビーチちがさきで６年ぶり７回目のフリーライブ「ＬｏｖｅＬｉｋｅＡｌｏｈａ」を行った。厚い雲が会場上空を覆う中、ａｉｋｏがステージに上がると、青空が姿を見せた。「台風来てるけど、この時間だけはみんなの気合で雨が止まってます。本当にみんなのおかげです。ありがとう！ライブ、できてる！今日は絶対に最後までやります！よろしくお