歌舞伎俳優の市川團十郎が３０日、千葉・成田国際文化会館で初日を迎えた「１３代目市川團十郎白猿襲名披露巡業」（全国１８か所２３公演、９月２７日まで）に出演した。屋号の成田屋の由来となった成田山新勝寺のお膝元での公演。口上と河竹黙阿弥の名作「河内山（こうちやま）」に出演した。江戸城で諸大名の世話をする数寄屋坊主でありながら、高僧に身分を偽って屋敷に乗り込む河内山宗俊を演じる團十郎が登場すると「成田